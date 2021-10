Águia perde para Nova Mutum e é eliminado em Rio Brilhante

O Águia Negra foi derrotado por 3 a 1 pelo Nova Mutum-MT, na tarde de quarta-feira (13), no Ninho da Águia, em Rio Brilhante. Com o resultado, o time sul- -mato-grossense já está fora da Copa Verde.

O Rubro-Negro treinado por Vilela sofreu o primeiro gol aos 18 minutos, com Romário. No segundo tempo, o Águia empatou com Gabriel, também aos 18. Porém o time da casa teve o jogador Dougls Cabral expulso, e ajudou a equipe de Mato Grosso. Aos 25, Nova Mutum desempatou com Wandinho, e aos 41, Juninho sacramentou a vitória visitante.

Com isso, a equipe do interior mato-grossense garantiu classificação na segunda fase, em que enfrentará o Rio Branco (AC). O confronto está marcado para ocorrer quarta-feira (27), na Arena da Floresta, na capital acreana.

O Águia encerra sua temporada e só volta a campo oficialmente ano que vem para jogar o Sul-Mato-Grossense.

O Cuiabá conheceu, anteontem, seu adversário na Copa Verde. Será o Brasiliense, do Distrito Federal, que garantiu vaga após vencer o Rio Branco, do Espírito Santo, nos pênaltis, por 5 a 3, após empate de 0 a 0, no tempo normal. (Luciano Shakihama)