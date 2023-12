Abel Ferreira se reúne com Leila Pereira e toma decisão de ficar mais 1 ano no Brasil

Nesta sexta-feira (8), o técnico do Palmeiras Abel Ferreira se reuniu com a presidente do atual campeão do Campeonato Brasileiro, Leila Pereira e logo depois o clube anunciou que o treinador português deve permanecer para 2024.

Segundo reportagem do Lance!, na conversa foi reforçado que Abel possui contrato por mais um ano, até o fim de 2024. Além disso, o técnico segue fazendo parte do planejamento para a próxima temporada.