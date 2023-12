4º Open Nacional de Karatê acontece neste sábado em Três Lagoas

A Associação Zanon de Karatê (AZK), em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) realiza no próximo sábado (09 de agosto) a quarta edição do Open Nacional de Karatê “Paulo Muniz” em Três Lagoas.

A competição, que já se tornou referência no Município, acontecerá a partir das 9h no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha” com a participação de lutadores de todo o País.

No ano passado, o Open atraiu 902 atletas e movimentou quase 5 mil pessoas no dia do evento, ocasião que destaca a importância e o crescimento do karatê, além de aquecer o comércio e a rede hoteleira da cidade.

O organizador Sensei Cloudoardo Zanon estima que mais de 1 mil competidores participem nesta edição. O evento é gratuito e aberto à toda a população.

Inscrições

Para participar, o interessado tem até amanhã, quarta-feira (06) para efetuar a inscrição pelo site www.sistemaronin.com. Mais informações pelos telefones: (67) 99983-3911 e (18) 99726-4529.

O IV Open Nacional de Karatê “Paulo Muniz” tem o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul e Confederação Brasileira de Karatê.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

