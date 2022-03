Regulamento da “1° Copa Campo Grande de Futebol Society” já foi divulgado

A Fundação Municipal de Esportes junto com a Prefeitura de Campo Grande, promovem a 1° Copa Campo Grande de Futebol Society. O edital que contém as regras do campeonato foram publicadas no Diogrande desta terça-feira (22). Esse evento esportivo tem por finalidade promover a prática do futebol amador, valorizando o esporte nas diversas regiões do município.

A ação visa também fomentar a prática do esporte como direito do cidadão campo-grandense, favorecer as relações comunitárias entre os participantes, incentivando a responsabilidade social.

Premiação da Copa Campo Grande de Futebol:

Como premiação, as equipes receberão troféus ao campeão geral, ao vice-campeão e ao terceiro colocado. A premiação em dinheiro na fase final terá os seguintes valores: campeão – valor de 15 mil reais; vice-campeão – 10 mil reais; terceiro lugar – cinco mil reais. Todos os valores terão descontos de acordo com o art. 32º (Imposto de Renda e Imposto sobre Serviço).

As inscrições para o campeonato de futebol já foram encerrados. Para mais detalhes sobre as regras do campeonato é necessário acessar a Diogrande, desta terça-feira (22). Acesse o link.

Outras informações pelo telefone: (67) 3314-3526.

Com informações da Funesp.