Funsat oferta 1.264 vagas e abre seleção com 200 oportunidades

A Fundação Social do Trabalho realiza nesta quarta-feira (25), mais uma ação de intermediação de empregos em Campo Grande, com a oferta de 1.264 vagas em diferentes áreas. Além disso, a agência promove um evento do Emprega CG com 200 oportunidades exclusivas para o Grupo Pereira.

A seleção para essas vagas específicas acontece no período da tarde, com distribuição de senhas entre 13h e 15h50 e triagem até as 16h. A iniciativa integra o calendário do programa Emprega CG, que já realizou outras ações itinerantes em bairros ao longo do mês de março.

Oportunidades diversificadas

Entre as vagas ofertadas no painel geral, há oportunidades para funções como armazenista (2), atendente de balcão (5), auxiliar operacional de logística (50), consultor de vendas (18), fiscal de caixa (2), motorista de caminhão (13), operador de caixa (91), preparador físico (2) e técnico de carnes e derivados (2).

Grande parte das seleções não exige experiência prévia. São 837 vagas destinadas a candidatos com perfil aberto, com possibilidade de treinamento remunerado. Nesse grupo, destacam-se funções como ajudante de carga e descarga (43), auxiliar de serviços de alimentação (35), auxiliar de padeiro (71), frentista (5), operador de telemarketing ativo (25), repositor de supermercados (35) e vendedor interno (2).

Inclusão de pessoas com deficiência

O público PCD conta com 15 vagas prioritárias, distribuídas entre os cargos de auxiliar administrativo (5), repositor de mercadorias (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), motorista de caminhão (1) e porteiro (1).

Atendimento em dois endereços

Os atendimentos da Funsat ocorrem em duas unidades:

Centro: Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Polo Moreninhas: Rua Anacá, 699, região do Bandeira

A lista completa das vagas podem ser acessadas neste link.

Mais informações sobre vagas e eventos podem ser obtidas diretamente na agência ou pelos canais oficiais da fundação nas redes sociais.