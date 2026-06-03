Funsat oferece mais de 1,4 mil vagas nesta quarta-feira (3)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza nesta terça-feira (3) mais uma edição da Super Quarta do Emprega CG, com processo seletivo voltado ao preenchimento de vagas no Atacadão. O atendimento acontece das 8h às 12h, na Agência de Intermediação de Emprego, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Os recrutadores da empresa estarão no local para realizar entrevistas e formar cadastro reserva para as funções de operador de caixa, repositor de mercadorias, operador de loja, açougueiro e auxiliar de depósito.

Além da ação especial, a Funsat mantém o atendimento regular das 7h às 13h em suas unidades. Nesta terça-feira, a Fundação disponibiliza 1.432 vagas de emprego anunciadas por 155 empresas de Campo Grande, distribuídas em 126 ocupações.

Entre as oportunidades com maior número de vagas estão operador de caixa (352), atendente de lojas e mercados (58), consultor de vendas (31), açougueiro (29), ajudante de obras (23) e auxiliar de manutenção predial (20).

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem estar com o cadastro e currículo atualizados no Sine (Sistema Nacional de Emprego).

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