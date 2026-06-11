Funsat inova em 2026 com o “Seleção Funsat” para transformar o risco da Copa em oportunidades

Toda Copa do Mundo é o mesmo dilema: muita torcida pelo Brasil e queda no índice de atendimentos da Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho). Situação que também influencia na menor procura por matrículas da Escola de Qualificação Profissional da pasta, na ordem de até 30% de impacto de retração. Entretanto, para este ano, a história é outra, além do sonho do hexa, a estratégia é evitar o problema durante o periodo do torneio.

E a solução que a Prefeitura de Campo Grande adota é o projeto inovador “Seleção Funsat”. Modelo de de Employer Branding voltado à promoção e conceitualização de atendimentos durante a Copa Do Mundo FIFA 2026. Entre as soluções, decoração verde-amarela em instalações, uniformes em toda a equipe da Funsat e o compromisso principal de encaminhamentos a chances especiais no Mercado de Trabalho.

Se o Brasil depender de 26 representantes para o sucesso em mais um título mundial, na Funsat o time de servidores está concentrado em convocações de trabalhadores a boas chances de contratações, capacitação que amplie horizontes de carreira e mais ganhos de renda.

Encontre boas opções em vagas de emprego, ou cursos gratuitos, em duas unidades da Fundação. O escritório central está localizada na Vila Glória (Centro), na Rua 14 de Julho, 992, enquanto, o Polo Moreninhas Funsat está situado na Rua Anacá, 699. O atendimento funciona das 7h às 13h.

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