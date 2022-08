Confira a agenda dos Presidenciáveis para este sábado (20/8)

Esta é a agenda dos 12 candidatos à Presidência para este sábado

Ciro Gomes (PDT): às 10h, faz caminhada no calçadão de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Às 13h, faz caminhada em Alcântara, em São Gonçalo. Às 16h, realiza encontro com protetores de animais e assina carta-compromisso.

Constituinte Eymael (DC): descansa neste final de semana com a família e não há previsão de agendas oficiais.

Felipe D’Avila (Novo): gravações do programa de televisão da campanha eleitoral.

Jair Bolsonaro (PL): não tem agenda de campanha.

Léo Péricles (UP): às 9h, fará caminhada em Mauá (SP). Às 14h, participa de encontro com metroviários na Estação Barra Funda. Às 19h30, participa de caminhada pelo bairro Lajeado, na zona leste de São Paulo.

Lula (PT): às 11h, realiza comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Pablo Marçal (Pros): candidato participa de um adesivaço de carros em Alphaville (SP).

Roberto Jefferson (PTB): candidato está em prisão domiciliar e não tem agenda pública prevista.

Simone Tebet (MDB): às 10h, participa da Caminhada da Esperança no Jardim Laranjeiras, na zona norte, em São Paulo. Às 15h, realiza gravação de rádio da propaganda eleitoral e, às 18h, do programa de TV da propaganda eleitoral.

Sofia Manzano (PCB): às 10h, participa de roda de conversa na Associação dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Anistiados da Petrobras e subsidiárias do RJ em Duque de Caxias. Às 17h, participa de roda de conversa no Salão Teatro Santa Cecília em Petrópolis.

Soraya Thronicke (União): às 11h, participa do lançamento da candidatura à Presidência e os lançamentos dos candidatos do partido ao governo e ao senado no Mato Grosso do Sul. Às 17h30, participa do lançamento da candidatura de deputado federal em João Pessoa (PB).

Vera (PSTU): às 18h, participa do lançamento da candidatura de deputados estaduais na sede do Sindicato dos Metroviários em São Paulo.

Com informações da Agência Brasil.