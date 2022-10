Candidata à Presidência, Sofia Manzano vota em colégio na Bahia

A candidata à Presidência da República pelo PCB (Partido Comunista Brasileiro), Sofia Manzano, votou neste domingo (2) por volta das 11h, no Colégio Estadual Professora Heleusa Figueira Câmara, em Vitória da Conquista, na Bahia.

Após a votação, a candidata destacou que se sente vitoriosa por sua campanha.

“Nós conseguímos neste período eleitoral bastante importante para história do país colocar uma campanha presidencial que têm como eixo principal os interesses da classe trabalhadora, por isso consideramos a campanha vitoriosa”, declarou a candidata.

O período de votação segue até as 17h (horário de Brasília), em todo o Brasil.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.