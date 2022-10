Atuação do CMO no 2º Turno das Eleições leva 126 militares para as ruas neste domingo

O Comando Militar do Oeste (CMO) ativou o Comando Conjunto Oeste para Operar na Garantia da Votação e Apuração (GVA-Pantanal) do 2º Turno das Eleições. As ações são realizadas em cooperação com os Órgãos da Justiça Eleitoral e de Segurança Pública (OSP), federais, estaduais e municipais.

Nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estão empregados aproximadamente 2600 militares do CMO, além do efetivo da Marinha e Aeronáutica de 126 militares.

A missão das Forças Armadas é realizar ações de apoio logístico, terrestre e aéreo, como transporte de pessoal e material, além da garantia da votação e apuração. Para isso, a Operação GVA-Pantanal conta com 304 viaturas, oito lanchas e nove helicópteros.

Em Mato Grosso do Sul, o Comando Conjunto Oeste apóia 11 municípios, em 103 locais de votação. Em Mato Grosso, são 29 municípios, inclusive comunidades indígenas e ribeirinhas, em 40 locais de votação.

Com informações da assessoria de comunicação.