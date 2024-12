Vestibular Indígena 2025: inscrições vão até esta sexta-feira (29)

Podem se inscrever estudantes de etnias indígenas do Brasil que cursaram escolas públicas

O Edital do Vestibular Indígena 2025, unificado entre Unicamp e UFSCar, que é destinado a estudantes indígenas que cursaram escolas públicas, segue disponível. As inscrições gratuitas podem ser feitas na página da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) até amanhã (29). A Unicamp oferece 130 vagas e a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) oferece 65 vagas. Os candidatos deverão realizar uma única inscrição, indicando até dois cursos, sendo um em cada universidade. Os estudantes deverão comprovar que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro, por meio da documentação especificada no Edital, a ser entregue no dia da prova.

A seleção do Vestibular Indígena está unificada entre Unicamp e UFSCar desde a edição 2022. Os editais com as regras e as vagas por curso estão disponíveis no site de ambas as instituições, bem como o calendário completo do processo. Na UFSCar, essa é a 18ª edição da modalidade de ingresso para estudantes indígenas e na Unicamp, a sétima.

Candidatos que fizeram inscrição no Vestibular Indígena em edições anteriores e não compareceram na aplicação da prova por duas ou mais vezes sem a devida justificativa, terão sua inscrição indeferida. A lista de inscrições deferidas será publicada no dia 4 de dezembro de 2024. Será possível impetrar recurso, com a justificativa de ausências, no período de 4 a 9 de dezembro. O recurso será analisado pela Comvest a lista final de inscritos no Vestibular Indígena 2025 será publicada no dia 11 de dezembro de 2024.

Provas

As provas serão aplicadas nas seguintes cidades: Campinas (SP), Campo Grande (MS), Recife (PE), Santarém (PA), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM). O exame será realizado no dia 12 de janeiro de 2024 (seguindo o horário local). A prova será em língua portuguesa, composta de 50 questões de múltipla escolha e uma redação, da seguinte maneira: Linguagens e códigos (14 questões); Ciências da Natureza (12 questões); Matemática (12 questões); Ciências Humanas (12 questões). O programa de estudos para a prova já está disponível nos editais, nas páginas da Comvest e da UFSCar. Os candidatos ao curso de Licenciatura em Música da Unicamp e da UFSCar, além das provas acima, deverão realizar a Prova de Habilidades Específicas em Música, com o envio eletrônico de vídeos, no período de 1/11/2024 a 6/12/2024, pela página da Comvest na internet.

Os candidatos aprovados serão convocados em até cinco chamadas para matrícula, conforme calendário a seguir. As matrículas serão realizadas de maneira online, a partir do site da Comvest.

Programa Formativo

Os aprovados no Vestibular Indígena para vagas na Unicamp, serão matriculados no ProFIIVI (Programa Formativo Intercultural para Ingressantes pelo Vestibular Indígena), de caráter obrigatório, com disciplinas nas áreas específicas dos cursos escolhidos, ministradas exclusivamente no período integral. Após o cumprimento das exigências do ProFIIVI (dois semestres), os estudantes iniciarão os cursos para os quais foram convocados.

Calendário Vestibular Indígena 2025

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram