Vai até dia 14 novo prazo do Prouni

Foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC) para até 14 de outubro o prazo de comprovação das informações apresentadas na inscrição para a lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Cada candidato que manifestou interesse em participar da etapa pode apresentar sua documentação na instituição de ensino escolhida por ele, que analisará a documentação por ordem de pré-seleção até o máximo de possibilidade de ocupação das bolsas ofertadas nessa edição do Prouni. seguindo publicação do Diário Oficial da União (DOU).

A lista de espera é a última etapa do Prouni e a consulta ao resultado da lista de espera deve ser feita por meio do portal Acesso Único. A prorrogação deve “garantir o máximo de tempo hábil aos participantes, para que possam comprovar as informações prestadas no momento da inscrição junto às instituições de ensino para as quais se inscreveram”, conforme o MEC.

Em nota, o ministério destaca que cabe às instituições “informar aos candidatos os meios adotados por elas para o recebimento de documentos, que pode ser virtual ou presencial”.

