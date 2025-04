Última semana para solicitar isenção da taxa do Enem 2025 termina na sexta-feira (25)

Prazo segue até o dia 25 de abril; benefício é destinado a estudantes de baixa renda e deve ser pedido pela Página do Participante

Estudantes que pretendem participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 têm até esta sexta-feira (25), para solicitar a isenção da taxa de inscrição. O pedido deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, com login via gov.br. O prazo também vale para os candidatos que precisam justificar ausência no Enem 2024 e desejam manter o direito à gratuidade neste ano.

A solicitação está aberta desde o dia 14 e segue conforme o cronograma previsto no Edital nº 18/2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame.

Têm direito à isenção os estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2025, além de quem cursou todo o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral na rede privada, com renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. O benefício também se estende a inscritos no CadÚnico, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação.

Para comprovar as condições exigidas, os candidatos devem apresentar documentos como comprovantes de renda, identificação pessoal, histórico escolar e, em casos específicos, o cartão do CadÚnico com o NIS e CPF da mãe. Também são aceitas declarações sobre trabalho informal ou ajuda financeira de terceiros.

O resultado das solicitações será divulgado no dia 12 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá apresentar recurso entre os dias 12 e 16 de maio. O resultado final dos recursos está previsto para o dia 22 do mesmo mês.

As datas de inscrição para o Enem 2025 ainda não foram divulgadas. O exame é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, sendo utilizado em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de dar acesso a instituições de ensino em Portugal conveniadas ao Inep.

