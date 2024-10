Última Chance para Inscrições na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024!

Competição Destinada a Estudantes do 8º e 9º Ano das Redes Pública e Particular

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024 (ONEE), que convida estudantes do 8º e 9º ano a explorarem suas habilidades em eficiência energética e sustentabilidade, estão chegando ao fim. O prazo para inscrição é até 4 de outubro, e os professores podem registrar seus alunos pelo site: https://www.onee.org.br .

A competição é composta por desafios em formato de games na primeira fase, seguida por questões objetivas na segunda fase, que ocorrerão entre 7 e 12 de outubro de 2024. Os vencedores receberão prêmios como medalhas, notebooks e menções honrosas.

A ONEE é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e coordenada pelo Instituto da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), com a participação das nove distribuidoras da Energisa e outras concessionárias do país. Espera-se que cerca de 9,6 mil professores e 3,1 mil escolas participem neste ano.

“Nosso objetivo ao tornar o projeto uma ação educativa permanente é conscientizar as novas gerações sobre a importância do consumo consciente de energia, fundamental para um futuro sustentável,” afirma Sandoval Feitosa, diretor geral da ANEEL. Marcos Madureira, presidente da ABRADEE, destaca a relevância da Olimpíada dentro do Programa de Eficiência Energética em 2024.

Para o Coordenador de Eficiência Energética do Grupo Energisa, Thiago Peres de Oliveira, a ONEE é uma parte importante do trabalho realizado com foco na temática. “A Energisa desenvolve ações contínuas para estimular o uso consciente da energia elétrica. Em 2024, iremos investir mais de R$ 69,5 milhões em projetos de eficiência energética. Eles são norteados pelos nossos compromissos de sustentabilidade, e mitigam impactos do negócio com olhar para o uso consciente de energia, água, resíduos e a redução de emissões. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética vem fortalecer ainda mais as práticas sustentáveis com a participação de estudantes e professores que serão os multiplicadores desse conhecimento”, afirma.

Cronograma:

– Inscrições: Até 4 de outubro

– Provas e Desafios (FASE I e II): 7 a 12 de outubro

– Resultado: 25 de outubro

– Evento de Premiação: Novembro

Não perca essa oportunidade de participar e fazer a diferença!

