UFMS realiza atividades em quatro cidades durante a 23ª Semana Nacional de Museus

Evento celebra o papel dos museus em comunidades em transformação e promove oficinas, exposições e debates sobre patrimônio e juventude

A 23ª Semana Nacional de Museus começa nesta segunda-feira (13) e contará com uma programação especial da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em quatro cidades do estado. Com o tema “Museus, Educação e Pesquisa: Futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”, o evento propõe reflexões sobre patrimônio imaterial, juventude e novas tecnologias. As atividades seguem até o dia 18 de maio e incluem exposições, oficinas e ações interativas em Campo Grande, Corumbá, Coxim e Nova Andradina.

Na capital, o Museu de Arqueologia (Muarq) abrirá a exposição temporária Fragmentos que falam: barro, memória e arte indígena em novos tempos no dia 13, às 10h, na sede localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, 559. A mostra segue até o dia 30, com visitação de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 14h às 16h. Haverá agendamento para escolas e grupos interessados em visitas mediadas.

Ainda no Muarq, no mesmo dia, será realizada às 10h30 a oficina interativa Territórios que falam: juventude indígena entre palavras e pigmentos da terra. Jovens da Aldeinha de Anastácio ensinarão a preparar tintas com pigmentos naturais e convidarão o público a produzir obras autorais com pintura e aldravia — forma poética contemporânea.

“A exposição e a oficina refletem nosso compromisso com a valorização do patrimônio material e imaterial e com o protagonismo dos povos indígenas, especialmente da juventude. Queremos um museu vivo, acessível e conectado com as transformações da sociedade”, afirma Laura Pael, responsável técnica pelo Muarq.

Em Corumbá, o projeto O Museu vai à Escola será desenvolvido de 12 a 16 de maio no Laboratório de Arqueologia do Pantanal (Lapan), no câmpus Pantanal. Escolas públicas da cidade foram convidadas para atividades mediadas que aproximam os estudantes da realidade arqueológica da região, com participação de alunos da UFMS e do IFMS.

A cidade de Coxim promove o sarau Mbayá Kadiwéu-Guaicuru no dia 18, às 19h, no Memorial Henrique de Melo Spengler, no câmpus local da UFMS. O evento homenageia o artista que dá nome ao memorial, com roda de conversa, leitura de poesias e canções. “Levar os estudantes a esse contato é promover conhecimento e valorização do nosso patrimônio histórico”, destaca a diretora do CPCX, Silvana Zanchett.

Já em Nova Andradina, entre os dias 19 e 24 de maio, a programação será realizada em parceria com a Fundação Nova Andradinense de Cultura e o Museu Histórico e Cultural Antônio Joaquim de Moura Andrade. O destaque será o Fórum de Patrimônio Cultural de Nova Andradina, além de conferências, mesas-redondas, oficinas de artesanato, culinária afro-brasileira e viola de cocho, além de visitas guiadas ao museu.

Mais informações sobre a programação completa podem ser conferidas no site da UFMS.