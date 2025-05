UFMS oferece 3 mil vagas em cursos de especialização a distância para profissionais da educação

Inscrições são gratuitas e seguem até 2 de junho; formações têm foco em tutoria no EaD, gestão escolar e direitos humanos

Profissionais da educação podem se inscrever em uma das três mil vagas oferecidas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em cursos gratuitos de especialização a distância. A iniciativa é resultado de uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e contempla formações em Tutoria em Educação a Distância, Gestão Escolar e Educação em Direitos Humanos.

As inscrições vão até o dia 2 de junho e devem ser feitas na página da Pós-Graduação da UFMS. Os cursos são voltados a quem já possui diploma de graduação e serão realizados totalmente online, com atividades assíncronas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da universidade.

Desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte em conjunto com a Agência de Educação Digital e a Distância (Agead), as formações buscam atender especialmente educadores que atuam em regiões com menos acesso à formação continuada.

“A parceria com a UAB representa a ampliação do acesso à educação pública, gratuita e de qualidade em todo o território nacional”, destaca a diretora da Agead, Daiani Riedner. “Isso contribui para a valorização dos profissionais da Educação Básica, promove a equidade e fortalece o compromisso da Universidade com a inclusão e a democratização do ensino superior, utilizando a modalidade a distância como estratégia para superar barreiras geográficas e socioeconômicas”, afirma.

Cada curso atende a uma dimensão distinta do campo educacional: a especialização em Tutoria em Educação a Distância aprofunda aspectos da mediação pedagógica e uso de tecnologias nos ambientes virtuais; a de Gestão Escolar aborda temas como liderança, planejamento estratégico e legislação; e a de Educação em Direitos Humanos propõe reflexões sobre equidade, ética, inclusão e o papel da escola na formação cidadã.

Os cursos foram estruturados em trilhas de aprendizagem, com fóruns de discussão, avaliações, mediação ativa dos tutores e material didático exclusivo. “Os cursos foram cuidadosamente planejados por equipes multidisciplinares, com material didático autoral, tutoria ativa e acompanhamento contínuo. A expectativa é que os concluintes estejam não apenas mais qualificados, mas também mais engajados com a transformação social por meio da educação”, finaliza a diretora da Agead.

