UFMS abre mais de 1.450 vagas para 63 cursos diferentes de graduação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas no processo seletivo Quero Ser UFMS para estudantes que participaram de edições anteriores do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), do Vestibular UFMS e do PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) e possuem interesse em ingressar em algum curso de graduação. Os interessados tem até a próxima segunda-feira (28) para participar.

As oportunidades foram geradas a partir de vagas que não foram preenchidas nos processos seletivos do Vestibular, Passe e no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Neste ano, serão oferecidas 1.457 vagas, distribuídas em 63 cursos.

Podem participar da seleção, os candidatos que prestaram o Enem entre os anos de 2017 e 2021, quem realizou a prova do Vestibular UFMS entre 2019 e 2022 ou, ainda, quem participou da 3ª etapa do Passe nos triênios 2018-2020 ou 2019-2021.

Veja mais na reportagem ao vivo da repórter Vivian Bacarji, para O Estado Online: