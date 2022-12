UFMS abre inscrições para o processo de transferência externa

Estudantes de graduação de Instituições de Ensino Superior, refugiados e portadores de diploma podem se inscrever até 6 de janeiro no processo seletivo para ingresso em cursos de graduação da Cidade Universitária e nos nove câmpus da UFMS. São 1.609 vagas distribuídas em cursos de todas as áreas do conhecimento.

“Há uma prioridade para o preenchimento das vagas. Inicialmente, serão preenchidas por candidatos que desejam realizar transferência de outras instituições para a UFMS. Após, caso ainda restem vagas, serão preenchidas por candidatos estrangeiros portadores de visto de refugiado, visto humanitário ou visto de reunião familiar. Depois, se houver vagas restantes, serão preenchidas por candidatos que já possuem diploma de graduação e que queiram realizar uma outra na UFMS”, explica o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no portal inscricao.ufms.br. É preciso realizar o cadastro no portal, para ter acesso à Área do Candidato. Quem já possui o cadastro, pode acessar o portal utilizando o CPF e senha e: selecionar o município, unidade e curso, selecionar o tipo de ingresso: transferência de outras instituições nacionais de ensino superior, estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar, ou portador de diploma de graduação; preencher o formulário e anexar os documentos solicitados (os arquivos devem estar em formato PDF e ter no máximo 10MB).

“É importante que o candidato se atente aos prazos e aos documentos que devem ser entregues. O período de inscrição ocorrerá entre 12 de dezembro de 2022 e 6 de janeiro de 2023 no endereço eletrônico inscricao.ufms.br. O prazo para os convocados realizarem a matrícula será de 20 a 25 de janeiro de 2023. O início das aulas deve ocorrer no dia 6 de março”, destaca Cristiano.

Mais informações estão disponíveis no edital e no portal ingresso.ufms.br.