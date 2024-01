UFGD oferta 132 vagas em 27 cursos para estrangeiros

Processo Seletivo de Acolhida Humanitária disponibiliza 132 vagas em 27 cursos na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) para estrangeiros em situação de vulnerabilidade migratória que vivem no Brasil. As inscrições para a prova começam hoje (24) e seguem até o dia 2 de fevereiro, para isso é necessário ter CPF (Cadastro de Pessoa Física) e preencher a ficha no site https://selecao.ufgd.edu.br.

A matrícula e a graduação são ofertadas gratuitamente. Essa é uma oportunidade para estrangeiros que estão no país na condição de refugiados, asilados políticos, apátridas, portadores de visto temporário de acolhida humanitária e portadores de autorização de residência para fins de acolhida humanitária ou para reunião familiar.

Os 27 cursos são: Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Agricultura, Engenharia de Computação, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Letras-Libras, Licenciatura em Educação do Campo (LEDUC), Matemática, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química e Zootecnia.

O candidato terá que realizar uma prova de redação, que deverá ser escrita em língua portuguesa, no dia 18 de fevereiro, das 9 às 11 horas. No dia do exame, é necessário chegar com pelo menos 45 minutos de antecedência, apresentar um documento de identificação original com foto e utilizar caneta esferográfica preta ou azul escura, feita de material transparente.

O cronograma prevê que a UFGD divulge o resultado preliminar no dia 3 de março e, após o período de recursos, o resultado final sairá em 11 de março. A matrícula deve ocorrer a partir de 14 de março e o início do primeiro semestre letivo de 2024 será em 18 de março.

Por Inez Nazira

