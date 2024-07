UFGD abre inscrições para processo seletivo de professores

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abriu inscrições para o processo seletivo para a contratação de professores para 15 cursos diferentes. Além das vagas para contratação imediata, o processo oferece 38 oportunidades para integrar o cadastro reserva da instituição.

Os interessados devem se inscrever até o dia 19 de julho de forma gratuita no portal da UFGD. Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de trabalho que variam entre 20 e 40 horas semanais, com remuneração mensal que vai de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02, além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000.

O processo seletivo será composto por duas etapas: uma prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, e uma prova de títulos, de caráter classificatório. As provas estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto de 2024. O edital disponibiliza todas as informações detalhadas sobre as provas, a forma e o prazo da contratação, a tabela de remuneração e o cronograma de atividades.

Conforme a legislação vigente, 20% das vagas são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência, resultando em uma vaga para professores com deficiência e três para professores autodeclarados negros.

Os candidatos que optarem por concorrer a uma das vagas reservadas serão classificados em uma lista geral de cotistas, independentemente da área de inscrição, sendo contratados os candidatos melhor classificados. A seleção terá validade de 12 meses a contar da data de publicação no Diário Oficial da União (DOU).

A UFGD oferece vagas em diversas faculdades, abrangendo uma ampla gama de disciplinas:

Faculdade de Educação a Distância

– Libras / Linguística

– Letras/Língua Portuguesa

– Tradução e Interpretação em Libras/Língua Portuguesa

– Educação Especial/Libras

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia

– Introdução à Economia

– Contabilidade Avançada I e II

– Contabilidade Financeira / Análise das Demonstrações Contábeis (1 vaga)

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia

– Ciência da Computação/Algoritmos e Teoria da Computação I e II

– Ensino de Química

– Matemática/Estatística (1 vaga)

– Física/Física Geral

Faculdade de Direito e Relações Internacionais

– Economia Política Internacional (1 vaga)

– Direito Internacional (1 vaga)

Faculdade de Educação

– Pedagogia / Política e Gestão da Educação (1 vaga)

– Pedagogia/Educação Especial

– Educação Física Escolar

Faculdade de Engenharia

– Gerenciamento de Projetos Industriais

Faculdade Intercultural Indígena

– Educação (1 vaga)

Faculdade de Comunicação, Artes e Letras

– Literatura

– Linguística e Língua Portuguesa

– Processos de Criação e Pedagogia das Artes Cênicas

– Pedagogia das Artes Cênicas e Práticas Teatrais Contemporâneas (1 vaga)

– Metodologia do Ensino de Teatro (1 vaga)

Faculdade de Ciências Agrárias

– Engenharia/Eletrônica e Eletrotécnica (1 vaga)

– Topografia e Geodésia (1 vaga)

Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais

– Ensino de Ciências

Faculdade de Ciências Humanas

– Ciências Sociais/Antropologia

– Ciências Sociais/Sociologia

– Ensino de Geografia

– Psicoterapia Cognitiva

– Psicologia Escolar

– Desenvolvimento, Aprendizagem e Formação de Professores (1 vaga)

– Psicologia Fenomenológico-Existencial (1 vaga)

Faculdade de Ciências da Saúde

– Ciências Morfofuncionais (1 vaga)

– Clínica Médica

– Semiologia Médica (1 vaga)

– Ginecologia e Obstetrícia (1 vaga)

