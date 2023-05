TCE-MS apresenta a educadores ações direcionadas à primeira infância

As ações que compreendem o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, idealizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul foram apresentadas aos membros da Academia Brasileira de Educação (ABE), Dr. Ronaldo Mota, ao ex-senador da República, Professor Pedro Chaves e à diretora-presidente da Faculdade Insted, Neca Bumlai. Eles foram recebidos pelo presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, pelo procurador-geral do MPC, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, e por técnicos da Corte de Contas, na manhã desta sexta-feira (5).

O Programa foi instituído pela Corte de Contas de MS, por meio da Resolução 185/2023, e aprovado pelos conselheiros em sessão do Pleno realizada no dia 19 de abril. O projeto piloto é inédito na história da Corte de Contas de MS, e envolve diversas ações específicas para estimular as políticas públicas pontuadas no Pacto Nacional Pela Primeira Infância. O objetivo é produzir resultados reais, efetivos, em benefício da 1ª infância em Mato Grosso do Sul, principalmente relacionado aos primeiros mil dias de vida, compreendendo da gestação até os dois anos de vida da criança.

Na apresentação do Portal da Primeira Infância do TCE-MS, a chefe da Diretoria de Comunicação Institucional do TCE-MS, Alexsandra Oliveira, ressaltou que o Pacto Nacional, aprovado pelo Ministério da Educação, está voltado principalmente para dois pilares, saúde e saneamento, e que, no caso de Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Contas, por meio do Programa Integrado, vai ampliar os pilares, contemplando também outras áreas, como educação, saúde, infraestrutura, segurança.

Alexsandra explicou que inserido ao Portal da Primeira Infância do TCE-MS, um outro portal será disponibilizado – o Portal da Transparência. Por meio dele, os gestores públicos dos municípios que aderirem ao Programa do Tribunal de Contas vão poder informar quais dificuldades estão tendo para cumprir com os requisitos de educação da primeira infância de seus respectivos municípios.

“Com as irregularidades apontadas pelos auditores de controle externo que fiscalizam a educação desses municípios, por meio do portal de transparência inserido no Portal da Primeira Infância do TCE-MS, esses gestores poderão informar quais dificuldades estão tendo, e com essas informações a Corte de Contas trabalhará como um parceiro do gestor público, orientando, auxiliando-o para que solucione esses problemas”, explicou Alexsandra.

“O objetivo maior desse programa desenvolvido pelo Tribunal de Contas, com esse Portal da Primeira Infância, é fazer com que no futuro a gente não tenha essa desigualdade social tamanha por falta de educação. Com esse projeto, o Tribunal de Contas de MS assume uma missão muito importante e que ficará na história de nosso Estado”, declarou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos.

Membro da Academia Brasileira de Educação, o professor Ronaldo Mota ficou entusiasmado com as diversas ações que o projeto criado pelo TCE-MS vai proporcionar na educação do Estado. “Indicadores mostram que para impactar no futuro da vida profissional de alguém, a primeira infância tem que ser muito bem trabalhada, então o TCE-MS está no caminho certo desenvolvendo esse programa”, declarou.

Para o professor Pedro Chaves a proposta do programa voltado para a primeira infância é importante porque tudo depende dessa primeira fase da vida. “O Tribunal de Contas assumindo essa política de melhoria do ensino de 0 a 6 anos será excelente não somente para o Estado, mas também para toda a população brasileira, o TCE-MS está de parabéns”.

O que vimos aqui hoje é uma iniciativa de extrema relevância, fantástica que vai impactar positivamente na educação da primeira infância. Parabenizo ao presidente do TCE e toda sua equipe por ter esse olhar tão sensível na educação infantil”, ressaltou Neca Bumlai, diretora-presidente da Faculdade Insted.

