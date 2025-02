Sisu 2025: Começam hoje as convocações da lista de espera para preencher vagas remanescentes

Universidades públicas começam a chamar candidatos da lista de espera para matrícula, com prazos até setembro

A convocação dos candidatos selecionados pela lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 começa nesta quarta-feira (12). As chamadas serão realizadas pelas instituições públicas de ensino superior participantes do programa, que em sua maioria pertencem à rede federal, ou seja, sem custos de mensalidade para os estudantes.

O Ministério da Educação (MEC) esclarece que a lista de espera não é publicada por eles. A responsabilidade pela convocação dos candidatos é das próprias instituições de ensino, que devem disponibilizar, em seus sites, a lista de espera por curso, turno, local de oferta e modalidade de concorrência. Por isso, os candidatos devem acompanhar as publicações de convocação diretamente nas páginas das universidades em que manifestaram interesse.

As instituições de ensino superior publicam, ainda, editais próprios que regulamentam o preenchimento das vagas remanescentes e o calendário acadêmico de cada curso. A convocação dos candidatos pode se estender até 30 de setembro de 2025, incluindo cursos com início no primeiro ou segundo semestre.

Os estudantes que puderam se inscrever na lista de espera são aqueles que não foram selecionados na chamada regular, nem em suas duas opções de cursos. A convocação respeita a ordem de classificação da chamada regular e considera os candidatos que manifestaram interesse até 31 de janeiro de 2025.

O Sisu oferece, em 2025, 261.779 vagas em 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior. O sistema permite que os candidatos escolham e concorram gratuitamente a vagas com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Desde 2024, o Sisu passou a ser realizado em uma única edição anual, com o objetivo de otimizar o processo seletivo e ampliar o acesso a universidades públicas de qualidade. Neste ano, foram aprovados 254.899 candidatos, com a divisão entre ampla concorrência, cotas e ações afirmativas.

