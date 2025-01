SED divulga lista de designação de estudantes para o Ano Letivo de 2025

No dia 8 de janeiro foi encerrada a 1ª etapa de pré-matrícula, com isso, neste domingo, 12 de janeiro, os pais/responsáveis poderão consultar a lista de designação, com os nomes dos estudantes de acordo com as unidades escolares desejadas, no site da Matrícula Digital.

Após a verificação da unidade escolar designada ao estudante, é preciso confirmar a matrícula. O período para efetivação da matrícula, válido para os estudantes presentes na lista designação, será entre os dias 13 e 17 de janeiro.

Os estudantes que foram relacionados na lista de designação deverão efetivar as matrículas diretamente nas unidades escolares apontadas no site da Matrícula Digital.

Para isso, os pais/responsáveis deverão apresentar os documentos necessários. Entre eles, estão: requerimento de pré-matrícula; cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se houver; cópia do RG para alunos maiores de 18 anos; certidão de nascimento; guia de Transferência original; Histórico Escolar original, se for o caso; cópia da Carteira de Vacinação, em conformidade com a legislação; cópia do comprovante de residência ou declaração, se for o caso; cópia do cartão do SUS, se houver; cópia do documento de identificação do pai/mãe ou responsável legal, para estudante menor de idade.

Também é possível efetivar a matrícula digitalmente no Painel do Aluno, fazendo upload dos documentos obrigatórios e assinando o requerimento de matrícula no Gov.br.

Calendário

Conforme publicação já disponível no site da SED (Secretaria de Estado de Educação), a volta às aulas para os estudantes da REE será no dia 17 de fevereiro, entretanto, o início do Ano Letivo de 2025 será no dia 07 de fevereiro, com as ações de formação dos profissionais antes do retorno dos estudantes, no período conhecido como Jornada Formativa.

