Secretaria Municipal de Educação de Três Lagoas abre cadastramento para o passe escolar

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de Três Lagoas iniciou nesta segunda-feira (03 de julho) o processo de cadastramento para o uso do passe escolar. Os pais e responsáveis terão até o dia 14 de julho para efetuar o cadastro junto ao Núcleo de Transporte Escolar.

Para serem elegíveis à concessão do passe escolar, os estudantes devem cumprir alguns requisitos estabelecidos pela SEMEC. É necessário apresentar comprovante de matrícula e frequência na rede municipal de ensino, conhecido como atestado escolar. Além disso, é preciso comprovar que a distância entre a residência do aluno e a unidade escolar é de no mínimo 2.000 metros, seguindo o trajeto das vias públicas.

Os documentos necessários para o cadastro incluem cópia do RG ou certidão de nascimento do aluno, cópia do CPF do aluno, cópia do RG do responsável pelo aluno e cópia do comprovante de residência em nome do responsável. Os comprovantes de residência podem ser contas de água, luz, telefone, carnês de pagamento com o endereço e nome do responsável, contrato de locação/comodato, desde que a documentação possua data atualizada e esteja dentro do prazo de 60 dias de vencimento.

O Núcleo de Transporte Escolar, localizado junto à SEMEC, na Rua Alexandre Costa, 130, no Centro, está disponível para fornecer mais informações e detalhes sobre o processo de obtenção do passe escolar. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3929-1484. Também é possível esclarecer dúvidas através do e-mail [email protected].

O passe escolar é uma importante medida para facilitar o acesso dos alunos aos estabelecimentos de ensino, contribuindo para a garantia do direito à educação. A SEMEC está empenhada em oferecer suporte aos estudantes e seus familiares, assegurando uma melhor qualidade no transporte escolar na cidade de Três Lagoas.

