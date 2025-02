Resultado do Prouni será divulgado hoje (4), às 17h

O Ministério da Educação divulgará nesta terça-feira (4), às 17h (horário de MS), o resultado da primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) para o primeiro semestre de 2025.

Os candidatos podem consultar a lista no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para aqueles contemplados, o prazo para entrega da documentação será de 4 a 17 de fevereiro, podendo ser feita presencialmente nas instituições de ensino ou por meio eletrônico.

Vale destaque que os participantes devem atender os requisitos como ter cursado o ensino médio em escola pública ou ser bolsista integral, ou parcial em escola privada, além de outros critérios relacionados a deficiências ou atuação como professor. As bolsas integrais são destinadas a candidatos com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa, enquanto as parciais atendem a candidatos com até 3 salários mínimos de renda familiar.

2ª chamada

A segunda chamada está prevista para o dia 28 de fevereiro. Candidatos não selecionados poderão se inscrever na lista de espera entre 26 e 27 de março, com resultado divulgado em 1º de abril.

No âmbito nacional, o programa oferece 338.444 bolsas, sendo 203.539 integrais e 134.905 parciais, em 403 cursos de 1.031 instituições privadas no país. Já em Mato Grosso do Sul, o número chega a 3 mil.

