Renovações do Fies podem ser feitas até dia 30 de abril

Os estudantes com contratos firmados com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), até dezembro de 2017, agora tem novo prazo. O governo federal informou que as renovações poderão ser feitas até 30 de abril. Isso para os aditamentos de financiamentos referentes ao primeiro semestre de 2022.

O novo prazo vale para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento.

Os contratos do Fies devem ser renovados semestralmente, e os pedidos de aditamentos deverão ser realizados pelas instituições de ensino mediante pedido dos alunos por meio do Sistema Informatizado do Fies, no site.

Com informações da Agência Brasil.