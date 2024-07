Prouni oferta 6,6 mil bolsas em MS para o 2° semestre do ano

As inscrições devem ser feitas entre os dias 23 e 26 de julho

Das 243.850 bolsas ofertadas pelo Ministério da Educação, através do Prouni no País, 6.687 estão destinadas para estudantes de Mato Grosso do Sul ingressaram na universidade no segundo semestre de 2024. Inscrições podem ser feitas de 23 a 26 de julho pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As inscrições são gratuitas.

Das bolsas ofertadas em MS, 6.619 são integrais destinadas aos candidatos com renda familiar bruta mensal per capita abaixo do valor de um salário mínimo e meio. Outras 68 bolsas são parciais, para aqueles com renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos.

Ao todo, no Brasil, o Prouni oferecerá 243.850 bolsas, sendo 170.319 integrais (100%)e 73.531parciais (50%), distribuídas em367cursos de 901instituições participantes do programa.

Para participar do Prouni, o estudante tem que ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2022 ou 2023 e com nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas, além de nota acima de zero na redação.

O interessado também deve ter renda familiar por pessoa que não ultrapasse um salário mínimo e meio para bolsas integras e até três salários mínimos para bolsas parciais, que cobrem 50% dos custos no ensino superior.