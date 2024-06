Prefeitura entrega mais quatro escolas revitalizadas nesta quarta-feira

Mais entregas de escolas revitalizadas estão acontecendo nesta quarta-feira (19), em Campo Grande. A revitalização faz parte do programa ‘Juntos Pela Escola’ que deve entregar as 205 unidades da Rede Municipal de Educação, revitalizadas, a partir de um investimento de R$ 40 milhões que são empregados com a gerência dos diretores e da APM (Associação de Pais e Mestres).

Durante entrega da reforma da EMEI Maria de Lourdes Vieira, no bairro Sayonara, nesta manhã, a prefeita da Capital, Adriane Lopes, destacou que medidas têm que continuar. “Estamos felizes com essas entregas que beneficiarão muitos alunos. Temos que pensar no ‘Juntos Pela Escola 2’, tudo que foi feito precisa de continuidade, mudanças rápidas, resultados positivos em um curto espaço de tempo”, ressaltou ela.

Com essa entrega, um investimento de R$ 200 mil, a Prefeitura soma mais de 100 escolas revitalizadas pelo Programa ‘Juntos pela Escola’, cerca de 15 já foram entregues.

A chefe do Executivo também elencou o avanço na educação a partir da aprovação do Projeto de Lei do Poder Executivo de nº 11.371/24, que autoriza a ampliação de 2 mil para 4,2 mil vagas no Concurso Público para cargos administrativos da Semed (Secretaria Municipal de Educação), aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Campo Grande na última terça-feira (18).

Além da Emei Maria de Lourdes, estão sendo entregues hoje(19), as revitalizações das Emeis Clotilde Chaia, no Jardim Imá, Micheli Regina Locatelli no Aero Rancho e Clebe Brazil Ferreira no Jardim Itamaracá.