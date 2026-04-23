Prefeitura divulga lista preliminar de assistentes educacionais infantis

Processo seletivo tem 2 mil vagas e abre prazo de dois dias para recursos após publicação no Diogrande

A relação preliminar da prova de títulos do processo seletivo para assistentes educacionais infantis foi divulgada pela Prefeitura de Campo Grande nesta quinta-feira (23). Os nomes dos candidatos e as pontuações estão disponíveis em suplemento do Diogrande nº 8.295.

Ao todo, o edital prevê 2 mil contratações temporárias. Os profissionais deverão cumprir jornada de 40 horas por semana, com salário de R$ 1,9 mil. As atividades incluem apoio às ações pedagógicas, auxílio aos professores nas rotinas escolares e demais funções ligadas ao atendimento nas unidades de ensino.

Quem participou da seleção e não encontrou o nome na lista pode recorrer no prazo de dois dias, apresentando comprovação de inscrição. Nesse mesmo período, também é possível pedir correção de dados, acrescentar informações ou documentos e questionar a pontuação atribuída.

As solicitações precisam ser apresentadas com justificativa clara e objetiva. Segundo a publicação, pedidos sem fundamentação adequada não serão analisados.

O envio deve ser feito exclusivamente pelo e-mail educadorinfantil7@gmail.com, canal definido para recebimento e avaliação dos recursos pela comissão organizadora. As respostas serão publicadas posteriormente no Diogrande.

A prefeitura informa que manifestações fora do prazo serão desconsideradas e que não haverá nova etapa de revisão após a análise dos recursos.

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