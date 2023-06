Prefeitura de Dourados e UFGD firmam parceria para projeto de pesquisa e ensino em museus

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), e a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) deram início a um acordo de cooperação técnica que faz parte do Projeto de Pesquisa, Ensino e Extensão intitulado “Dias de Museu e Ensino de História”. O evento de lançamento ocorreu neste sábado, às 9h, no Museu de Dourados, localizado no anexo superior do Terminal Rodoviário Municipal Renato Lemes Soares.

Sob a coordenação dos professores Adriana Aparecida Pinto e Losandro Antônio Tedeschi, essa parceria terá vigência até março de 2025. Durante esse período, diversas atividades estão previstas para serem desenvolvidas, incluindo o levantamento, inventário, organização e catalogação da documentação e das peças disponíveis no acervo do Museu. Além disso, haverá o acompanhamento e observação semanal da equipe da UFGD no Museu, auxiliando os servidores no atendimento ao público interessado em conhecer o espaço. A formação inicial e continuada da comunidade universitária e civil em relação às possibilidades de atuação em espaços museais, bem como o apoio na organização e agendamento de visitas guiadas de instituições educativas e escolares, também fazem parte do projeto.

De acordo com Adriana, o objetivo principal desse projeto é contribuir para a formação dos futuros professores que estão cursando Licenciatura em História na UFGD, além de transmitir essas informações aos professores que já atuam nas escolas públicas e particulares de Dourados. A iniciativa busca apresentar as possibilidades e potencialidades de trabalhos com museus, acervos, bibliotecas e espaços que guardam documentos históricos relacionados à cidade e aos bairros. A parceria entre a Prefeitura e a UFGD foi planejada por mais de quatro anos e foi concretizada nesta gestão, com o apoio do Secretário de Cultura, Francisco Chamorro, que se mostrou receptivo e mediou as expectativas dos envolvidos.

Para a execução do projeto, foram formados dois grupos de trabalho, compostos por 15 estudantes bolsistas cada. Esses grupos seguirão uma agenda de atividades de extensão relacionadas ao projeto. “Inicialmente, como o museu ainda não possui um espaço definido para abrigar seu acervo, começaremos o trabalho de organização documental no segundo semestre. Há uma parte rica em documentos no museu que precisa passar por higienização, catalogação e organização, e é nisso que vamos focar no início”, explica a professora Adriana.

Com essa parceria entre a Prefeitura de Dourados e a UFGD, espera-se fortalecer a valorização da cultura e do patrimônio histórico da cidade, proporcionando um ambiente propício para a formação de professores e o enriquecimento do ensino de História na região.

