Pré-matrículas da Rede Estadual termina 4 de janeiro

Termina em 4 de janeiro o período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino (REE) em Mato Grosso do Sul . Com 348 unidades escolares, localizadas nos 79 municípios de MS, a rede tem 240 mil vagas

Na pré-matrícula, os interessados devem apontar primeira, segunda e terceira opção de unidade escolar de preferência. Os estudantes ou pais/responsáveis que desejam preencher os formulários da pré-matrícula podem acessar o portal da Matrícula Digital.

Para quem optar pelo atendimento presencial, é necessário ir à sede da Central de Matrículas, na Rua Joaquim Murtinho, 2.612, Bairro Itanhangá Park, em Campo Grande. O atendimento presencial também pode ser realizado nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a equipe da central por meio dos telefones 0800-647-0028 (fixo) ou (67) 3314-1212 (celular).

Leia mais: Termina nesta quarta-feira o período de pré-matrículas da REE