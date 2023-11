Pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino em MS segue até 4 de janeiro 

O período de pré-matrículas na Rede Estadual de Ensino (REE) em Mato Grosso do Sul continua aberto até 4 de janeiro de 2024, proporcionando aos interessados uma janela mais extensa em comparação aos anos anteriores. Desde 7 de novembro, a primeira fase do processo de pré-matrículas está em andamento para o próximo ano letivo.

Embora o prazo seja mais longo, é crucial que pais e responsáveis realizem a pré-matrícula para assegurar vagas nas unidades escolares desejadas para o ano de 2024. A plataforma digital da Matrícula Digital (www.matriculadigital.ms.gov.br) é o meio principal para efetuar a pré-matrícula, onde é necessário preencher as informações necessárias. Alternativamente, a pré-matrícula pode ser realizada por telefone (0800-647-0028) ou presencialmente na sede da Central de Matrículas, localizada na Rua Joaquim Murtinho, n. 2.612, Bairro Itanhangá Park.

Tempo Integral

Em 2024, Mato Grosso do Sul atingirá a marca de 100% dos municípios oferecendo turmas com ensino em tempo integral na Rede Estadual de Ensino. A Secretaria de Estado de Educação (SED) anunciou que todos os 79 municípios do estado terão pelo menos uma unidade escolar da REE com oferta de ensino em tempo integral.

Atualmente, 166 unidades escolares no estado oferecem ensino em tempo integral, e esse número aumentará para 219 escolas a partir de 2024. Isso representará um aumento no número de estudantes atendidos, passando de 30 mil para uma previsão de 48,7 mil alunos matriculados.

A modalidade de ensino em tempo integral será estendida para 53 novas unidades escolares, das quais 47 serão urbanas e seis rurais. Onze dessas escolas estarão localizadas na capital, Campo Grande, enquanto as demais 42 serão distribuídas no interior do estado. A projeção para o total de alunos também indica um aumento, passando dos atuais 187.032 para 205.460 em 2024.

Com informações de Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

