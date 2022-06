Pelo 3º dia, estudantes ocupam reitoria da UFGD

Na manhã da última quinta feira (9), estudantes ocuparam a reitoria da Universidade Federal da Grande Dourados. Os acadêmicos fazem parte do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEDUC). O motivo é a falta de recursos para garantia das próximas etapas do curso. Além disso, o movimento é contra a extinção da Faind (Faculdade Intercultural Indígena).

Os alunos pedem também a construção de uma ‘Casa de Alternância’ para os estudantes e o custeio integral de transporte, alojamento a alimentação.

Tanto a decisão de iniciar o movimento, quanto de manter a ocupação, foram tomadas em assembleia interna do movimento estudantil. O espaço foi tomado por faixas e cartazes que reivindicam a manutenção do curso, assim como uma solução para o alojamento e alimentação dos estudantes.

De acordo com os acadêmicos, a intenção é permanecer no prédio da Universidade até que recebam uma resposta concreta sobre o futuro da Faind.

Justiça determina que acadêmicos da Leduc deixem Reitoria

Na noite de sexta (11), a Justiça Federal deu prazo de 24h para acadêmicos do curso da Leduc (Licenciatura em Educação do Campo) deixarem a reitoria. Um oficial de Justiça chegou ao local por volta de 23h de ontem com a determinação. Apesar da medida, o grupo ainda permanece no prédio tentando reverter a situação.

Para manter o espaço ativo, pela manhã do dia 11 foi realizada uma aula pública.

O que diz a UFGD

Segundo a reitoria, a instituição tem se empenhado pela manutenção dos cursos da FAIND em funcionamento, pois ambos têm grande impacto na qualidade de vida dos povos do campo e indígenas. Entretanto, a instituição pediu prazo até o final do mês para analisar tecnicamente as pautas solicitadas pelo grupo.

