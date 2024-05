Para alunos da rede pública: FMB lança ´8º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel´ com novidades

Nesta edição, estudantes de mais 12 cidades de MS terão a oportunidade de participar e o Concurso contará com um novo formato de classificação dos participantes

Da redação ao sonho da graduação! A Fundação Manoel de Barros (FMB), com o apoio da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS), Grupo Companhia das Letras, Uniderp e Anhanguera Dourados, lança o ´8º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel´. O Concurso, que tem transformado a vida de jovens, premiará os estudantes da rede pública de ensino com bolsas de estudos na Uniderp e na Anhanguera Dourados.

A Fundação Manoel de Barros acredita que a Educação é um mecanismo de transformação e mobilidade social, para se construir uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, o Concurso busca estimular o interesse à prática da escrita com intuito de desenvolver habilidades de redigir, promover o interesse pela leitura, oportunizar o conhecimento sobre as obras e linguagem do poeta Manoel de Barros, contribuir para uma prática avançada do ensino e promover oportunidades de acesso ao Ensino Superior.

O Concurso é voltado para estudantes do terceiro ano do ensino médio, regularmente matriculados em escolas públicas. Neste ano, pela primeira vez, o Concurso contará com duas categorias. Pela ´Categoria Campo Grande e região metropolitana´ serão contemplados alunos de escolas públicas de Campo Grande, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos. E pela ´Categoria Dourados e Região´ poderão participar alunos da rede pública de Dourados, Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Jateí, Itaporã, Laguna Carapã, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina.

Cronograma do Concurso!

A redação deverá ser realizada nas escolas entre os dias 01 e 30 de agosto de 2024, dentro do período de aula dos estudantes. Ao participar os jovens deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, sobre o tema “Desafios para incentivo à leitura no Brasil contemporâneo”, enriquecido pelo caráter interdisciplinar, mediante conhecimentos dos estudantes sobre a linguagem e obra do poeta Manoel de Barros.

Depois, entre 02 e 13 de setembro, será a primeira etapa de correção das redações. Nesta primeira etapa, 125 redações de cada categoria serão selecionadas para a segunda etapa do Concurso; os escritores dessas redações serão anunciados em 18 de setembro. Entre 23 e 30 de setembro, os 125 alunos selecionados de cada categoria realizarão a segunda redação (com novo tema); esta é a primeira vez que o Concurso realiza essa segunda etapa classificatória.

Entre 01 e 03 de outubro, a Comissão Julgadora fará a correção das redações desta segunda etapa, selecionando as 40 semifinalistas de cada categoria. Destas redações semifinalistas serão escolhidas as 10 finalistas e, entre estas, as três primeiras colocadas de cada categoria. Entre 17 e 25 de outubro serão anunciados os 40 autores semifinalistas de cada categoria. Pela ´Categoria Campo Grande e região metropolitana´ a premiação será em 05 de novembro na capital e, pela ´Categoria Dourados e Região´, em 08 de novembro, em Dourados.

Os três primeiros colocados, de cada categoria, terão a oportunidade de realizar o sonho da graduação!

Pela ´Categoria Campo Grande e região metropolitana´ os estudantes classificados do 1º ao 3º lugar receberão bolsas de estudos na modalidade presencial na Uniderp, sendo bolsa de 100% para o primeiro colocado, 70% para o segundo e 50% para o terceiro. Já pela ´Categoria Dourados e Região´, os estudantes classificados do 1º ao 3º lugar receberão bolsas de estudos na modalidade presencial na Anhanguera Dourados, sendo bolsa de 100% para o primeiro colocado, 70% para o segundo e 50% para o terceiro.

Os vencedores poderão escolher entre os cursos de graduação que estão relacionados no Regulamento do Concurso. Os professores dos alunos que conquistarem o primeiro lugar também serão premiados, eles receberão uma bolsa de estudos de 100% na modalidade EAD de pós-graduação Lato Sensu.

Serviço

Mais informações sobre o ´8º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel´ pelo site www.fmb.org.br ou pelo telefone (67) 98166-0166.

Com informações da Assessoria de Comunicação FMB.

