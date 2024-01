O Programa UEMS ensina migrantes a falar português

A UEMS está certificando 166 pessoas no Curso de Extensão “Português para Migrantes Internacionais: Módulo Acolhimento” nesta terça (30/01) e quarta-feira (31/01) em Dourados e Campo Grande, respectivamente. A solenidade acontece hoje em, às 19h30, na Primeira Igreja Batista (PIB), localizada na Rua João Cândido da Câmara, n° 10, Centro. Em Campo Grande será no dia 31 de janeiro de 2024, às 19h30, na Escola Superior da Defensoria Pública de MS, localizada na Rua Raul Pires Barbosa, 1464, Chácara Cachoeira.

A certificação será para os alunos que concluíram o curso no segundo semestre de 2023. Participaram do curso alunos de 18 países: Argentina, Bolívia, Colômbia, Egito, Haiti, Iêmen, Inglaterra, Irã, Itália, Nigéria, Paraguai, Peru, Senegal, Síria, Suécia, Tunísia, USA e Venezuela. Em Dourados participaram 79 alunos no total, com 38 colaboradores; em Campo Grande foram 83 alunos e 32 colaboradores; e em Nova Andradina foram 4 alunos e 5 colaboradores.

Ao mesmo tempo em que certifica os voluntários, já em fevereiro acontecerá a chamada para voluntários e capacitação. Ainda em fevereiro também ocorrerá a inscrição de alunos para o curso de português, com início das aulas na primeira semana de março.

A professora da UEMS, Rosa Maria Farias Asmus, é voluntária do Programa. Ela leciona há cerca de 32 anos e no segundo semestre de 2023 foi a primeira vez que teve a experiência de ministrar aulas para migrantes internacionais. Já o Coordenador do Programa, João Fábio Sanches Silva, ressalta que o UEMS Acolhe tem o potencial, enquanto uma tecnologia social, de favorecer, de promover, de incentivar cada vez mais a inserção social de imigrantes internacionais no estado de Mato Grosso do Sul. “Na UEMS isso ocorre não só a partir dos cursos de português, mas pelo próprio sentimento de pertencimento a este local”, enfatiza.

