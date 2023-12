O Estado promove o papel das ciências e filosofia

Em mais uma parceria inédita, o jornal O Estado coloca em prática sua responsabilidade social com a população sul-mato-grossense. Isso porque fechou uma parceria com o Projeto Ágora UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). A ideia é que o jornal publique uma série de artigos de opinião produzidos por pesquisadores, estudantes e agentes institucionais ligados à filosofia e às ciências humanas. Serão 24 artigos, de novembro a dezembro de 2023, sendo 2 por semana.

As publicações farão parte da campanha de promoção da filosofia e das ciências humanas, que tem a data do Dia Mundial da Filosofia, celebrada no mundo, todas as terças quintas do mês de novembro, que, neste ano, cairá no dia 16 de novembro. A campanha nasce do desejo de ampliar e dar mais visibilidade às ações executadas.

“Nós queremos, neste ano, lançar o Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de Mato Grosso do Sul. Uma organização para reunir pesquisadores, pessoas ligadas à filosofia e ciências humanas no Estado, fazendo com que esses pensadores se unam em torno de conhecer a si mesmo, os projetos e desafios em suas áreas e, ao mesmo tempo, lançar um olhar para problemas e desafios do Estado. Como que as ciências humanas podem contribuir para o desenvolvimento de MS?” disse o coordenador do projeto, professor Dr. Weiny César Freitas Pinto.

Por – Daniela Lacerda

