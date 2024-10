Municípios de MS têm até o fim de outubro para aderir a programa de escola em tempo integral

Em Mato Grosso do Sul, 45 municípios tem até o dia 31 de outubro para aderirem ao Programa Escola em Tempo Integral, do MEC (Ministério da Educação).

Dos 79 municípios, apenas 34 redes municipais se inscreveram no programa, e dessas, oito (10,1%) haviam realizado o procedimento de planejamento (pactuação) das matrículas em tempo integral.

A SEB (Secretaria de Educação Básica) do MEC solicita que as redes municipais evitem realizar o planejamento das matrículas nos últimos dias.

Esclarecimento de dúvidas ou assistência técnica podem ser respondidas por meio do e-mail [email protected] e do telefone (61) 2022-2763.

