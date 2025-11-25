Mercado Escola fecha novembro com variedade de produtos da Agricultura Familiar

Mercado Escola da UFMS realiza nesta quinta-feira, 27 de novembro, mais uma edição de sua tradicional comercialização de produtos, que reúne agricultores familiares, acadêmicos e empreendedores criativos. A comercialização, realizada na Cidade Universitária, em Campo Grande, oferece ao público uma variedade de alimentos frescos, hortifrutis, pães, bolos, queijos, além de produtos artesanais, cosméticos naturais, itens de design autoral e opções de presentes sustentáveis.

Além de fortalecer a economia local e incentivar a produção responsável, o Mercado Escola se consolida como um espaço de convivência, formação e experimentação para estudantes e produtores parceiros. O evento também funciona como vitrine de iniciativas inovadoras desenvolvidas dentro da universidade, e promove o empreendedorismo e a relação direta entre quem produz e quem consome.

A Coordenadora e Responsável Técnica do Mercado Escola da UFMS, Aline Gomes da Silva, exalta que 2025 foi um marco para toda a equipe técnica e convida toda a comunidade a prestigiar as últimas comercializações do ano.

“A equipe do Mercado Escola está muito feliz com o caminho trilhado em 2025, e agradecemos com carinho a parceria de toda a comunidade UFMS no início desta jornada. O final do ano está chegando, e com ele, nossa temporada de comercialização terá uma pausa. Mas ainda dá para aproveitar para desfrutar das nossas deliciosas comidas típicas, artesanatos exclusivos, hortaliças fresquinhas e o ambiente agradável que só o Mercado Escola tem”, afirma Aline.

“Venha fazer uma pausa da correria de final semestre aqui no Mercado Escola e recarregar suas energias e sua sacola de compras“, convida a Professora.

A edição desta quinta-feira marca a última comercialização do mês de novembro. O Mercado Escola seguirá com agenda especial nas próximas semanas, reforçando o convite para que toda comunidade aproveitem as oportunidades de compra, troca de conhecimento e fortalecimento de redes colaborativas.

A comercialização no Mercado Escola da UFMS, realizada tradicionalmente às quintas-feiras. Inicia às 10h30 e segue até 18h30, e é realizada no Pavilhão de Comercialização do Mercado Escola, na Cidade Universitária, ao lado do Ginásio Moreninho.

Por Arthur Penna Ayres/Comunicação Mercado Escola UFMS