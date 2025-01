MEC reajusta piso salarial dos professores em 6,27%; novo valor é de R$ 4.867,77

O MEC (Ministério da Educação) publicou nesta sexta-feira (31), a portaria que define o aumento do piso salarial dos professores para 2025. O novo salário mínimo do magistério ficou firmado em R$ 4.867,77, um aumento de 6,27% em relação a 2024, quando o valor era de R$ 4.580,57.

Esse salário é válido para profissionais que lecionam na rede pública de ensino e cumprem jornada de até 40 horas semanais.

O reajuste percentual está acima do acumulado do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerado a inflação oficial do país, no último ano — 4,83%%.

A atualização no salário dos professores é obrigatória, com base em uma lei sancionada em 2008, e ocorre anualmente, em janeiro.