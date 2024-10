Mato Grosso do Sul inclui quase 41 mil alunos no Saúde na Escola no biênio 2023/2024

Em todo o Brasil, número de alunos beneficiados saltou de 23,4 milhões em 2021/2022 para 24,9 milhões neste biênio. Programa tem como objetivo contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino da educação básica

Mato Grosso do Sul é um dos destaques do Programa Saúde na Escola (PSE) do Governo Federal no biênio 2023/2024. Em comparação com o biênio anterior (2021/2022), os números cresceram dois dígitos nas três esferas relativas ao programa: municípios que aderiram, escolas pactuadas e educandos atendidos.

Em 2023/2024, um total de 40.958 alunos do Mato Grosso do Sul passaram a ser beneficiados pelo programa, que tem como meta contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes rede pública de ensino da educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino de Jovens e Adultos), por meio de políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira que se unem para promover saúde e educação integral. Eles somavam 313.781 estudantes no estado em 2021/2022 e passaram para 354.739 em 2023/2024, uma variação positiva de 13,05%.

Com 11,27% a mais de municípios que aderiram ao programa em 2023/2024 em comparação com 2021/2022 (passaram de 71 para 79), Mato Grosso do Sul expandiu em 130 o número de escolas pactuadas no programa, que saltaram de 795 para 925 entre os dois biênios, uma variação de 16,35%, o que foi determinante para o aumento de alunos atendidos.

Criado pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, o PSE tem como meta contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes rede pública de ensino da educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino de Jovens e Adultos), por meio de políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira que se unem para promover saúde e educação integral.

