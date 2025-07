Livro com participação de professor da UFMS é semifinalista do Prêmio Jabuti Acadêmico

Obra reúne especialistas do Brasil e do exterior para discutir o papel da filosofia na física moderna

A obra Filosofia da Física: problemas de ontologia e epistemologia da Física Moderna foi selecionada como semifinalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, principal premiação literária do país. Um dos organizadores do livro é o professor Vinícius Carvalho da Silva, da UFMS, doutor em Filosofia da Ciência e coordenador do grupo de pesquisa Physikós.

“Recebemos com muita alegria e certa surpresa”, afirma o professor. “São milhares de obras inscritas, e só o fato de ser indicado entre os melhores já é uma grande vitória.” Segundo ele, o Jabuti é uma vitrine enorme para o mercado editorial brasileiro e internacional e reforça o valor do trabalho realizado na UFMS e em rede com outras instituições.

Com capítulos escritos por pesquisadores do Brasil e do exterior, o livro defende que a investigação filosófica é parte indispensável da prática científica, já que não é possível fazer física sem aprender a lidar com problemas filosóficos de diversos níveis de complexidade.

A obra reflete o modelo colaborativo adotado pelo grupo Physikós. “Unir diversas instituições e pesquisadores de todo o mundo é uma característica do nosso trabalho. No livro, replicamos essa rede de colaboração nas fronteiras do conhecimento”, explica. Em 2023, o grupo organizou uma Semana Internacional de Filosofia da Física com nomes como o prêmio Nobel Roger Penrose, da Universidade de Oxford.

Com a indicação ao Jabuti, o impacto da obra cresceu. “Enquanto bons livros alcançam 200 ou 300 curtidas nas redes da editora, o nosso passou de dez mil”, comenta. “Recebi congratulações e pedidos de informação de todo o Brasil e até do exterior. Isso mostra o interesse crescente pelo tema e o prestígio da premiação.”

Além da visibilidade, o grupo comemora novas parcerias. Uma cooperação com a Universidade de Sevilha, na Espanha, resultou na primeira Bolsa Erasmus Plus concedida à UFMS.

