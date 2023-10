Legião da Boa Vontade realiza campanha de arrecadação de alimentos no Dia do Amigo

O Dia do Amigo está marcado no dia 20 de julho no calendário brasileiro e para fortalecer essa data especial fazendo o bem ao próximo, a Legião da Boa Vontade (LBV) convida todos os amigos solidários a contribuírem com a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. A Instituição promoverá uma programação especial em suas Unidades para homenagear todos os Amigos e Amigas de Boa Vontade em uma ação especial para incentivar as pessoas a expandirem a solidariedade.

Para participar do projeto, basta ir até uma das unidades da LBV mais próximas e levar a sua doação de alimento não perecível. Dessa forma, será possível ajudar aqueles que mais precisam, fortalecendo o ideal do bem e promovendo a solidariedade em ação.

Para encontrar a unidade da LBV mais próxima de você, basta a acessar através do site: http://www.lbv.org.br/enderecos. Com essa informação em mãos, você poderá se dirigir pessoalmente ao local para entregar sua doação. No Estado de Mato Grosso do Sul, A LBV conta com duas unidades. Uma em Campo Grande no Centro Comunitário de Assistência Social, localizado na Av. Günter Hans, 5.055, no bairro Jardim Aero Rancho, Setor, o telefone para contato é – (67) 3378-1748. A outra unidade fica na cidade de Paranaíba, no Centro Comunitário de Assistência Social, no endereço Av. Getúlio Vargas, 1145, bairro Santa Lúcia, podendo entrar em contato pelo telefone: (67) 3668-1847.

No entanto, caso não seja possível fazer a entrega presencialmente, a LBV também disponibiliza a opção do PIX Solidário. Basta realizar uma transferência para o seguinte endereço de e-mail: [email protected]. Dessa forma, mesmo à distância, você poderá contribuir com essa nobre causa e ajudar a levar um pouco mais de conforto e esperança àqueles que necessitam.

A Legião da Boa Vontade é reconhecida por seu trabalho incansável em prol das comunidades em situação de vulnerabilidade social, sempre buscando promover ações solidárias e transformadoras. Neste Dia do Amigo, unir-se a essa campanha de arrecadação de alimentos é uma oportunidade de expressar sua amizade e carinho por aqueles que mais precisam.

Sobre a LBV

Fundada no Brasil em 1º de janeiro, data celebrada como o Dia da Paz e da Confraternização Universal, a Legião da Boa Vontade (LBV) é uma associação civil de direito privado sem fins econômicos. Sob a presidência do jornalista, escritor, compositor e educador José de Paiva Netto, a LBV atua principalmente na Assistência Social, além de oferecer Educação Básica e formação profissionalizante, bem como realizar ações humanitárias, culturais, de comunicação social e educativa.

A instituição está presente nas cinco regiões do país, dedicando-se a ajudar pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Com uma abordagem que combina assistência material e os valores da Espiritualidade Ecumênica, a LBV conta com 82 unidades socioeducacionais. Essas unidades incluem escolas de educação básica, escolas de capacitação profissional, abrigos para idosos e Centros Comunitários de Assistência Social. Em cada atendido, busca-se resgatar a autoestima e promover transformações positivas na realidade.

A LBV valoriza a segurança e a qualidade do trabalho realizado em suas unidades, contando com profissionais e voluntários capacitados. Além do suporte material, o atendimento proporcionado desperta valores espirituais, éticos e ecumênicos. Essa abordagem é norteada pela Pedagogia do Afeto e pela Pedagogia do Cidadão Ecumênico, linhas educacionais desenvolvidas pelo líder e educador José de Paiva Netto.

A LBV desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar social e na busca por uma sociedade mais justa e fraterna. Por meio de suas diversas atividades e programas, a instituição busca oferecer apoio integral e oportunidades para aqueles que mais necessitam. Com um compromisso contínuo com a solidariedade e a educação, a LBV continua a fazer a diferença na vida de muitas pessoas, guiada pela visão de construir um mundo melhor para todos.

