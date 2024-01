O Lançamento da CONAE 2024 – Etapa MS será dia 29 de setembro, às 14 horas, na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4155 – Bloco A – Bairro Santo Amaro ,em Campo Grande-MS.O Cronograma da Conferência Nacional Extraordinária de Educação – CONAE MS 2024, e seguindo as orientações e o que está estabelecido no Regimento Geral CONAEE 2024, os municípios poderão realizar Conferências Livres e Municipais como espaço de mobilização, durante as Etapas Preparatórias da CONAE 2024. No entanto, não poderão retirar delegados/as.

A realização da CONAE 2024 – Etapa Mato Grosso do Sul é um parceria com a FETEMS (Federação dos Trabalahdores em Educação de Mato Grosso do Sul), e da FEEMS (Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul).

A eleição de delegados/as para a Etapa Estadual deverá observar critérios e números de vagas estabelecidos no Regimento, lembrando que o Fórum Estadual de Educação fará acompanhamento de todo o processo de realização das Conferências intermunicipais em Mato Grosso do Sul. O cronograma das conferências intermunicipais foi organizado pela coordenação da CONAEE em MS e referendado, pela reunião extraordinária do FEEMS e em breve será divulgado.

Leia mais: Inep anuncia realização do Enade em novembro

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.