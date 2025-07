Jovens da Capital terão acesso a oficinas gratuitas sobre uso de IA em redes sociais e negócios

Curso oferecido em três módulos começa no dia 14 e terá aulas noturnas sobre inteligência artificial aplicada ao marketing digital



A partir da próxima segunda-feira (14), jovens de Campo Grande poderão participar gratuitamente de uma série de workshops voltados ao uso prático da inteligência artificial no marketing digital. A atividade faz parte da Mini Jornada da IA, curso promovido pela Escola de Marketing Digital JUV On, com aulas presenciais durante três semanas consecutivas.

Voltado ao público jovem, o curso será realizado na sede da Secretaria da Juventude (Sejuv), na Rua 25 de Dezembro, número 924, no terceiro andar do Marrakech. As aulas ocorrerão sempre no período noturno, das 19h às 22h. Para participar, é necessário se inscrever pelo site, onde os candidatos passam por seleção.

A formação é dividida em três etapas temáticas. Nos dias 14 e 15 de julho, a primeira semana traz o módulo “IA na prática: como usar a inteligência artificial no seu negócio”, com foco em ferramentas e aplicações voltadas ao empreendedorismo. Na semana seguinte, em 21 e 22 de julho, os encontros abordarão estratégias para crescimento de perfis no Instagram com o tema “Faça seu Instagram crescer com a IA”. A última etapa será nos dias 28 e 29 de julho, com o módulo “Crie conteúdos profissionais com a ajuda da IA”, voltado à produção de postagens e materiais digitais.

A proposta é mostrar, de forma prática, como a inteligência artificial pode ser uma ferramenta acessível e útil no dia a dia de quem empreende ou quer impulsionar sua presença digital. A programação é gratuita e voltada exclusivamente para moradores de Campo Grande.

