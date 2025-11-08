Inscrições para o Vestibular e Passe da UFMS terminam na segunda-feira

As inscrições para o Vestibular 2026 e o Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) encerram na próxima quarta-feira (12). A taxa de inscrição é de R$ 100 e pode ser paga até 13 de novembro.

A universidade oferece novos cursos de Relações Internacionais, Inteligência Artificial e Ciências Sociais (Licenciatura).

As provas serão aplicadas nos dias 7 e 14 de dezembro, das 8h às 13h (horário local de Mato Grosso do Sul), nas cidades de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Dourados.

As provas podem ser realizadas no formato presencial ou on-line, conforme o curso escolhido. Para a prova on-line, os candidatos precisam de um computador equipado obrigatoriamente com câmera digital, que deverá ser mantida ligada durante toda a realização do vestibular.

Vale lembrar que o Passe é destinado a candidatos que cursam o ensino médio e desejam ingressar na UFMS, por meio de avaliações realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos daquele período. O processo seletivo é composto por três etapas, e a escolha do curso só ocorre no último ano.

As inscrições para o Vestibular e Passe podem ser feitos pelo site da instituição.