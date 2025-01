Inscrições para o Revalida 2025/1 terminam nesta sexta-feira (31)

Os candidatos interessados em participar da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) têm até as 23h59 desta sexta-feira (31) para realizar a inscrição. O processo deve ser feito exclusivamente pelo Sistema Revalida, conforme o horário de Brasília.

A prova objetiva e discursiva será aplicada no dia 23 de março, e os participantes devem escolher a cidade onde desejam realizar o exame no momento da inscrição. Uma novidade desta edição é a inclusão do Rio de Janeiro e Porto Alegre como locais de prova, ampliando para 11 cidades os pontos de aplicação.

Capitais onde o Revalida será realizado

– Região Centro-Oeste: Brasília e Campo Grande

– Região Nordeste: Recife e Salvador

– Região Norte: Porto Velho e Rio Branco

– Região Sudeste: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo

– Região Sul: Curitiba e Porto Alegre

Taxa de inscrição e pagamento

O valor da inscrição é de R$ 410, e o pagamento deve ser efetuado até o dia 5 de fevereiro por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), gerada durante o cadastro. O pagamento pode ser realizado em agências bancárias ou casas lotéricas.

Solicitação de atendimento especializado e uso de nome social

Candidatos que necessitam de atendimento especializado devem anexar a documentação comprobatória no Sistema Revalida no ato da inscrição. O documento deve conter:

– Nome completo do solicitante

– Diagnóstico e descrição da condição

– Código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID 10)

– Assinatura e identificação do profissional responsável (CRM, Ministério da Saúde ou órgão competente)

Além disso, pessoas que desejam ser reconhecidas por sua identidade de gênero podem solicitar o uso do nome social no momento da inscrição.

Comprovação de conclusão do curso

Entre os dias 24 e 29 de março, os candidatos devem apresentar documentos que comprovem a conclusão do curso de medicina, como diploma, certificado ou declaração oficial.

