Inscrições para o Enem 2025 terminam na próxima sexta-feira (6); taxa é de R$ 85

Os estudantes interessados em participar do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 têm até a próxima sexta-feira (6), para se inscrever. O processo deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, disponível no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O prazo também é válido para quem precisa solicitar atendimento especializado ou deseja utilizar o nome social durante a aplicação das provas. A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 11 de junho. O pagamento pode ser feito por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança. Mesmo os candidatos que conseguiram a isenção precisam acessar a plataforma para confirmar a inscrição.

As provas serão aplicadas em dois domingos, nos dias 9 e 16 de novembro, em todas as 27 unidades da Federação, com exceção do estado do Pará.

Novidades na edição de 2025

A edição de 2025 retoma a possibilidade de utilizar o Enem como certificação de conclusão do ensino médio ou como comprovação de proficiência parcial para maiores de 18 anos. Para isso, o participante deve declarar essa intenção no momento da inscrição e atingir pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento, além de 500 pontos na redação. Candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) que buscam essa certificação estarão isentos da taxa.

Outra novidade é a inscrição pré-preenchida para estudantes concluintes da rede pública. Esses candidatos precisam apenas confirmar os dados e escolher a língua estrangeira (inglês ou espanhol) da prova. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, essa medida busca simplificar o processo e incentivar a adesão dos estudantes.

Benefícios do programa Pé-de-Meia

Estudantes do último ano do ensino médio público também poderão contar com o incentivo do programa Pé-de-Meia, que oferece um bônus de R$ 200 para quem comparecer aos dois dias de aplicação da prova. Além disso, esses participantes estão automaticamente isentos da taxa de inscrição.

Importância do Enem

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado para acesso ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) e como critério de seleção para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Também é aceito por diversas universidades em Portugal por meio de convênios com o Inep.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os candidatos devem acessar o portal do Inep ou a Página do Participante. Atenção: quem não se inscrever até sexta-feira (6) ficará de fora da edição de 2025.