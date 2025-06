Inscrições para o Enem 2025 encerram nesta sexta-feira (13) após prorrogaçã; número de inscritos cresce em MS

Termina às 23h59 desta sexta-feira (13), pelo horário de Brasília, o prazo final para se inscrever no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. A data foi prorrogada em uma semana pelo MEC (Ministério da Educação), já que o encerramento anterior estava previsto para o dia 6 de junho.

A prorrogação do prazo é apontada pelo MEC como um dos principais fatores para o aumento expressivo no número de inscritos em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, até as 9h de quinta-feira (12), mais de 66 mil candidatos já haviam se inscrito, segundo dados do MEC e do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O número representa um crescimento de quase 30% em relação a 2024 e é 40% maior do que o total de participantes em 2023.

Entre os inscritos deste ano no estado, 31.296 foram beneficiados com isenção da taxa, enquanto 35.233 confirmaram a participação como pagantes.

Além de efetuar a inscrição, candidatos também devem aproveitar o último dia para solicitar atendimento especializado, se necessário, ou indicar o uso de nome social, caso desejem. Todo o processo deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante, com acesso via login na plataforma Gov.br. Candidatos que esqueceram a senha podem recuperá-la diretamente no sistema.