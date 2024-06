Inscrições para o Enem 2024 terminam nesta sexta-feira

Esta sexta-feira (14) é o último dia para se inscrever no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Originalmente, o prazo de inscrições encerraria na sexta-feira passada (7), mas o Ministério da Educação (MEC) decidiu prorrogar por mais uma semana, dando uma última oportunidade para os estudantes que ainda não se inscreveram.

A taxa de inscrição para o Enem é de R$ 85 e pode ser paga até a próxima quarta-feira (19). No entanto, estudantes de escolas públicas estão isentos deste pagamento, uma política que visa facilitar o acesso ao exame para alunos de baixa renda.

As inscrições devem ser realizadas por meio da “Página do Participante”, que pode ser acessada neste link. É importante que os candidatos de Mato Grosso do Sul estejam atentos ao fuso horário, já que o prazo de inscrição termina às 22h59 no estado, uma hora antes do encerramento oficial devido à diferença de horário.

Uma alerta importante é sobre a existência de sites falsos criados por golpistas para enganar candidatos e roubar o dinheiro da inscrição. Para evitar cair em golpes, os estudantes devem sempre verificar se o endereço do site termina em .gov.br, garantindo que estão utilizando uma página oficial do governo federal.

As provas do Enem 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, que são os dois primeiros domingos do mês. Nos dois dias de exame, os portões abrirão às 12h e fecharão às 13h, seguindo o horário de Brasília. Os candidatos poderão iniciar as provas às 13h30. O primeiro dia de aplicação das provas terminará às 19h, enquanto o segundo dia encerrará às 18h30.

A divulgação do gabarito oficial está programada para o dia 20 de novembro. Já o resultado final do Enem 2024 será publicado no dia 13 de janeiro de 2025, data aguardada com ansiedade por milhões de estudantes em todo o país, que utilizarão suas notas para concorrer a vagas em universidades públicas e privadas, além de programas como o Sisu, Prouni e Fies.

