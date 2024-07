Inscrições para a FETECMS 2024 foram prorrogadas até o dia 5 de agosto

A edição de 2024 da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETECMS) marca um momento especial: o 14º aniversário deste evento que se consolidou como um pilar fundamental no desenvolvimento científico e tecnológico da Educação Básica no estado. Para tornar a participação ainda mais acessível, o prazo para as inscrições foi prorrogado até 5 de agosto, uma oportunidade para que todos os estudantes interessados possam se inscrever.

A ação acontecerá presencialmente no campus da Cidade Universitária na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), de 21 a 23 de outubro. Este ano, a feira celebra as raízes regionais e valoriza o desenvolvimento científico local por meio do tema “Vocês são as raízes que sustentam a ciência”.

A Feira atua de acordo com as áreas de conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sendo elas: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes.

Ao longo dos três dias de evento, os finalistas e visitantes terão acesso a workshops e palestras conduzidas por pesquisadores e especialistas em diferentes áreas de pesquisa, além da mostra presencial de projetos. Estudantes e professores das redes de ensino particular e público de Mato Grosso do Sul e de outras regiões do país são convidados a participar. As inscrições estão abertas para quatro categorias distintas: FETECC JÚNIOR, FETEC MS, FETEC MAKER e FETEC FUNDECT.

Para se inscrever, os alunos devem estar matriculados a partir do 4º ano do Ensino Fundamental, até o 3º ano do Ensino Médio Regular, ou estar entre o 1º e o 7º semestre do Ensino Técnico de Nível Médio, ou ainda, do 1º ao 3º ano do Ensino para Jovens e Adultos (EJA). Os vencedores serão reconhecidos com medalhas, troféus e credenciais para Feiras Científicas Nacionais, em uma cerimônia que acontecerá no Teatro Glauce Rocha.

Para mais informações sobre o processo de inscrição e regulamento acesse: fetecms.com

